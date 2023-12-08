Шахтер принимает Верес в матче 17-го тура УПЛ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Верес состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте "Футбол 24".

Шахтер – Верес: анонс матча УПЛ

Дончане реально могут завершить первую половину сезона за пределами топ-3 турнирной таблицы. Сегодня необходимо побеждать, чтобы иметь хорошие шансы вернуться в чемпионскую гонку весной. У Вереса своя задача – не вылететь. В настоящее время ровенчане держаться в зоне плей-офф за сохранение места в элите, но Заря отстает лишь на один пункт.

Шахтер – Верес: стартовые составы на матч УПЛ:

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Сикан, Невертон

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кучеров – Дахновский, Шарай, Кухарчук – Гайдучик