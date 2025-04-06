Шахтер обыграл Верес в матче 23-го тура УПЛ, который состоялся 6 апреля 2025 года. Результат и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

После побед Александрии и Динамо Шахтер также был обязан обыграть крепкий Верес, чтобы не отстать от лидеров. Марино Пушич выпустил на игру сразу 7 легионеров – к бразильцам Кауана Элиаса, Кевина, Алиссона, Марлона Гомеса и Винисиуса Тобиаса присоединились Азаров и Грам.

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"Горняки" ожидаемо захватили контроль над игрой, но Верес навязывал борьбу. Игроки обеих команд не чурались ударов издали. Так, попытка Дахновского пробить с лета пролетела над перекладиной, а Судаков имел аж два неточных шанса – и это на 14-ю минуту игры! После этого классно пробил Кауан Элиас с лету – мяч пролетел рядом со стойкой, но задел кого-то из соперников.

Верес едва не наказал Шахтер на 23-й минуте. Ризнык по-пижонски обыграл сразу двух игроков ровенчан, но отдал прямо в ноги Харатину. Игорь сразу пробил, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Момент имел Дахновский после навеса Луана, но удар головой получился неточным. Гол в собственные ворота едва не "привез" Гончаренко, который опрометчиво отдавал передачу на вратаря – Кауан Элиас прочитал ее, но перехватить мяч так и не удалось.

Через несколько минут Элиас пробил после передачи Кевина с линии штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Кожухарю. Верес ответил классным дальним ударом Клёц, но Ризнык парировал выстрел в нижний угол. В итоге, первый тайм завершился интересными нулями на табло.

На старте второй половины Судаков и Кевин едва не создали гол. Георгий нашел вингера пасом в штрафной, а тот попытался забросить мяч в дальний верхний угол – снаряд опустился на сетку ворот. Марлон Гомес забросил мяч на Элиаса, а нападающего сбил Кожухарь, выбив снаряд из-под ног. Арбитр не назначил 11-метровый. Шахтер продолжал давить: теперь вратарь Вереса отразил мощный удар Азарова издали. Ровенчане ответили контратакой, но удар Дахновского полетел в аут.

А на 59-й минуте Шахтер наконец-то забил. Гайдучик отпустил мяч за пределы поля на своей половине. "Горняки" быстро ввели мяч в игру, Судаков классным разрезным пасом нашел свободного Бондаренко на правом краю штрафной и отдал в центр. Защитник в подкате не сумел прервать, снаряд долетел до Кевина. Кожухарь выбежал из ворот, но Кевин успел пробить мимо него – 1:0!

Верес едва не ответил своим голом. Классная комбинация с участием Дахновского и Степанюка, Руслан мощно пробил, но Матвиенко головой заблокировал удар. На 80-й минуте поле покинул Кевин – врачи показали, что игроку необходима замена из-за повреждения. А на 86-й минуте Судаков удвоил преимущество Шахтера. Винисиус Тобиас на месте обыграл защитника и прострелил с правого фланга, а Георгий первым касанием остановил мяч, а вторым направил его в угол ворот – 2:0!

Под конец встречи "горняки" оформили разгром. Розыгрыш углового на правом фланге, неожиданная передача на Тобиаса на угол штрафной, а бразилец оттуда прострелил на дальнюю штангу, где не смогли сдержать Траоре – 3:0!

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