Формально домашний матч Шахтер проведет в Ровно. В данном случае обошлось без традиционного насилия регламента – просто в ноябре ровенская военная администрация не позволила провести поединок в городе, поэтому встречу перенесли во Львов. Теперь команды сыграют на "Авангарде".

Верес на всю мощность раздает "приглашения акционерам", обходя запрет на посещение матчей болельщиками. Он уже давно не действует, да и целесообразность бана трибун вызывает большой вопрос. А поддержка фанов подопечным Юрия Вирта ой как нужна.

Конечно, трудно требовать от "народного клуба" игры на результат, когда в соперниках Шахтер, но турнирная ситуация требует творить чудеса. Верес держится всего в одном зачетном балле от зоны переходных матчей – а до конца сезона всего четыре тура включая сегодняшний. Между тем, среди всех представителей борьбы за выживание ровенчане имеют один из самых сложных календарей.

Это во-первых. Во-вторых, нынешний Шахтер – далеко не тот коллектив, с которым нужно играть в надежде пропустить только три гола, а не пять. Дончане дают играть против себя всем, а вот сами они включаются только время от времени. После вылета из Лиги Европы почти каждый соперник "горняков" мог создать сенсацию (исключением стал разве что Рух).

Даже с полурезервным составом Ингульца подопечные Игоря Йовичевича откровенно провалили первый тайм. Пока что Шахтер держится благодаря огромному преимуществу в классе, однако команда явно ходит по тонкой льдине. А осечку допускать нельзя – СК Днепр-1 держится всего в двух очках позади.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ризнык, Петряк, Крыськив – Ющишин

Дисквалифицированные: Бондаренко (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Верес

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Джурасек – Швед, Судаков, Зубков – Сикан

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Клец, Кучеров – Близниченко, Лебеденко, Пасич – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Верес за последние пять туров набрал 7 очков в матчах с прямыми конкурентами, но уступил Заре и Колосу – командам из верхней половины таблицы. В обоих случаях игра была низкой по качеству, но равной. Поражения стали следствием немногочисленных ошибок, но крайне грубых индивидуальных ошибок.

Именно поэтому картина матча с Шахтером выглядит довольно предсказуемой. Верес перед равными болельщиками даст бой, а вайлуватые дончане снова будут летать в астрале в течение 45-60 минут – а потом накажут за несколько привозов. Возможно, именно сегодня все будет иначе, но до сих пор поединки с участием "горняков" проходили именно так.