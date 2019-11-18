Шахтер – в топ-5 самых доминирующих команд Европы, Заря в рейтинге выше Динамо

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал европейские команды, которые больше всего доминируют над своими соперниками.

Football Observatory проанализировала статистику передач в 35 европейских дивизионах в матчах с 1 июля по 11 ноября 2019 года. И на основе данных InStat составила рейтинг.

За основу берется соотношение количества отданных командой передач в чужую треть поля и количества допущенных передач соперника в собственную треть. Очевидно, что в топе находятся гранды своих чемпионатов.

Рейтинг команд, которые чаще всего в Европе бьют по воротам: Ман Сити Зинченко в лидерах, Шахтер – лучший в Украине

Лидером рейтинга стал Манчестер Сити. Подопечные Пепа Гвардиолы в среднем отдают 210 передач в финальную треть, а допускают при этом только 59. То есть коэффициент – 3.55. Команда Александра Зинченко получила статус наиболее доминирующей в Европе. И это при игре в лучшей лиге мира.

Второе место у Аякса (коэффициент – 3.43), а первую тройку замыкают Рейджерс (коэффициент – 3.03).

На четвертом месте в рейтинге оказался донецкий Шахтер. 182 передачи за матч в чужую треть и 63 передачи в треть "горняков", коэффициент – 2.88. Это лучше, чем у ПСЖ, Баварии, Барселоны и других локальных грандов типа пражской Славии и Зальцбурга.

В УПЛ преимущество Шахтера над оппонентами грандиозное – Заря и Динамо солидно отстают. При этом луганчане больше доминируют, чем киевский гранд. На четвертой строчке сюрприз – Олимпик. Настолько дончанам помог приход Висенте Гомеса.

Правда, 9 команд УПЛ имеют коэффициент ниже 1, то есть допускают больше передач в свои владения, чем отдают во владения соперника. Более того, ФК Львов попал в топ-6 самых доминируемых команд Европы.

Интересно, что в ведущих чемпионатах разница между первыми и вторыми командами в рейтингах колоссальная. У Ливерпуля, например, коэффициент только 1.9 при 3.55 у Манчестер Сити.

Похожая ситуация в Бундеслиге (Бавария – 2.4, Боруссия Д – 1.84), в Примере (Барселона – 2.14, Реал – 1.78), в Лиге 1 (ПСЖ – 2.62, Нант – 1.37).

А вот в Серии А Ювентус не имеет значительного преимущества перед Наполи и Аталантой. Коэффициент "старой синьоры" – 1.83, а команда Руслана Малиновского, которая разделяет в рейтинге второе место, имеет 1.69. Зато другой украинец Евгений Шахов на противоположном конце – над Лечче доминируют все (0.56).

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