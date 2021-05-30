"Назначить встречу с Де Дезрби было сложно, но мы с ним очень давно на связи, всегда спорили друг с другом о наших клуба. Он – большой знаток футбола, всегда задавал мне вопросы о Шахтер.

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Роберто хотел попробовать себя в топ-клубе. Несмотря на то, что некоторые наивные люди говорят в Италии, Шахтер – топ-клуб.

Де Дзерби последнее время не интересовался Шахтером, но он спрашивал меня о лиге, клубе и игроках. Я знаю его более тридцати лет, всегда следил за его карьерой. Когда его имя было упомянуто, все менеджеры согласились. Срна знал его со времен, когда играл в Италии. Переговоры прошли хорошо.

Почему контракт только на 2 года? Это подходящее и необходимое время для того типа проекта, который мы создали вместе. Никто не установил никаких ограничений: если Роберто поладит с нами, контракт будет легко продлен", – сказал Николини в комментарии Тuttomercatoweb.

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