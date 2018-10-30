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Шахтер – топ, Динамо – нет – сборная 13 тура УПЛ по версии InStat

14:07 205 Читати українською
Шахтер – топ, Динамо – нет – сборная 13 тура УПЛ по версии InStat
Шахтер / Фото: официальный сайт "горняков"

Авторитетный портал InStat назвал 11 исполнителей, которые были лучшими в 13 туре УПЛ.

Официальный сайт УПЛ опубликовал символическую сборную 13-го тура УПЛ по версии InStat.

Примитивная атака Динамо, яркая победа Карпат и сейвы Панькива на пути Зари – итоги 13 тура УПЛ

В нее вошли сразу 7 исполнителей донецкого Шахтера: Пятов, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Коваленко, Алан Патрик и Болбат. А представитель Динамо только один – Томаш Кендзера.

Также в сборную 13 тура вошли автор победного гола в ворота Динамо Тейлор (Львов), автор дубля в ворота Мариуполя Безбородко (Десна) и Понде из Карпат, который помог "львам" разгромить Черноморец.

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