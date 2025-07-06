В воскресенье, 6-го июля, Шахтер сыграет свой второй спарринг на сборах в Словении. Соперником команды Арды Турана будет чешский клуб Словацко. Стартовый состав и бесплатную трансляцию ищите в этой новости "Футбол 24".

Шахтер уже успел провести один товарищеский поединок, одолев хорватскую Горицу. Единственный гол во встрече в начале второго тайма забил бразилец Эгиналдо.

Шахтер проведет трансляцию следующего товарищеского матча с турецким комментатором

Товарищеский матч Шахтер – Словацко начнется в 19:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на YouTube-канале "горняков", также смотреть игру можно прямо в этой новости.

Шахтер и Словацко ранее уже встречались между собой. Зимой 2020 года в товарищеском матче "горняки" одержали минимальную победу, а единственный гол тогда забил Виктор Коваленко.

Напомним, поединок против Словацко станет последним перед стартом Шахтера в Лиге Европы. Подопечные Арды Турана уже 10 июля сыграют во 2-м туре квалификации ЛЕ против финского Ильвеса.

Стартовый состав Шахтера:

Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Кевин, Эгиналдо

Запасные: Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Огарков, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

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