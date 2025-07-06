Шахтер во втором летнем спарринге сыграл вничью с чешским Словацко (1:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В середине первого тайма чехи заработали опасный штрафной. Травник целил в ближнюю девятку, однако Ризнык среагировал и перевел мяч на угловой. Уже после подачи со стандарта Словацко удалось открыть счет – Гавлик пробил из-за пределов штрафной, Мяч рикошетом от Бондаренко изменил направление и влетел в сетку мимо голкипера.

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Во втором тайме Швед исполнил роскошную диагональ на дальнюю штангу, а Невертон ударом головой сравнял счет – 1:1. Этот результат остался неизменным до финального свистка.

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