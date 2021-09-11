Во время матча между Шахтером и СК Днепр-1 камеры зафиксировали на трибунах одиозного экс-президента Днепра, бизнесмена Игоря Коломойского.

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Как сообщил журналист Дмитрий Поворознюк в своем Instagram, олигарх просматривал матч в компании президента луганской Зари Евгения Геллера. Напомним, Коломойского связывали с рядом украинских клубов, однако после исчезновения Днепра известный олигарх отошел от большого футбола и обратил свое внимание на баскетбол.

К слову, Шахтер уверенно обыграл СК Днепр-1 (2:0) и поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ.

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