Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение отменить красный уровень эпидемической опасности с 1 мая, что позволяет присутствие зрителей на трибунах НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Пропуск можно приобрести на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store), а также на сайтах-партнерах клуба esport.in.ua, internet-bilet.ua и ticketsbox.com. Стоимость билетов колеблется от 50 до 500 грн, но также есть предложения с дополнительными преимуществами для более требовательных фанатов.

К слову, матч Шахтер – СК Днепр-1 состоится 1 мая, начало встречи в 17:00. "Горняки" уже потеряли шансы на чемпионство, но должны удержаться на втором месте – Заря отстает только на 4 пункта.

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