Шахтер – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 21-го тура чемпионата Украины принимает СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер на выходных наконец-то потерпел поражение в УПЛ. Обидчиком дончан стала Ворскла, которая не только одержала минимальную победу – она ​​эту победу заслужила, грамотно прессингуя "горняков" на чужой половине поля и перед штрафной. Правда, Луиш Каштру выставил на этот матч резерв – из основы играл только Алан Патрик, Марлос и Кривцов, а Мораеса, Тайсона и Степаненко не было даже в заявке. Оправданием это служить не может, ведь и без этих футболистов состав Шахтера выглядел слишком мощно для проигрыша предпоследний команде УПЛ.

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Впрочем, когда-то это должно было произойти, ведь тренерский штаб от самого возобновления чемпионата выпускает ослабленную стартовую одиннадцатку, оберегая лидеров перед матчами Лиги Европы. Любопытно, что даже при таких условиях доверия не получает Сикан, взамен которого с Ворсклой вышел Дентиньо – его замена напрашивалась, но Даниил так и не появился на поле. В заявку на СК Днепр-1 украинец вообще не попал (в отличие от Дентиньо), как и ещё несколько основных футболистов Шахтера. Вероятно, Луиш Каштру сегодня снова продолжит некоторые эксперименты, хотя большинство основных исполнителей должно сыграть.

Днепровцы в пятницу неожиданно прибили Динамо, став героями тура – победа Ворсклы над резервистами "горняков" выглядела не так круто, как вынос основы киевлян с удалением Буяльского на 6-й минуте и хет-триком Супряги. Кроме яркости победы, подопечные Дмитрия Михайленко также обнаружили тактическую грамотность, выполнив установку прессинговать центрбеков и не дав создать киевлянам ни одного интересного момента, кроме пенальти и удара Вербича в перекладину. "Желто-чёрные" выиграли абсолютно по делу.

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Впрочем, впадать в эйфорию не стоит. СК Днепр-1 и сам ничего не создавал более 70-ти минут, а голы не такие уж и впечатляющие. Первый прилетел после единственного из сотни заблокированных прострелов, второй оказался замыканием углового, а третий стал следствием обычного выноса и катастрофического ляпа Сидорчука с Дуелундом – хотя забегания Супряги было крутым. Самого Владислава после перформанса против пассивной команды Михайличенко уже требуют в сборную, забывая, что за предыдущие пять месяцев форвард забил аж три гола в УПЛ. В конце концов, эта же команда в первом после зимней паузы туре не смогла одолеть Карпаты, поэтому короновать СК Днепр-1 не стоит. Сегодня ему будет очень трудно.

Статистика противостояния

Всего: 2 матча, 2 победы Шахтера, 0 ничьих, 0 побед Днепра-1, разница мячей 4-0.

В Премьер-лиге: 1 матч (+1, =0, -0, 2-0)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Полевой (СК Днепр-1)

Травмированные: Коваленко – Цуриков, Сваток, Когут

Отсутствуют по другим причинам: Алан Патрик, Хочолава (Шахтер; вне заявки)

Лучшие бомбардиры противостояния



Шахтер: Дентиньо, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Тайсон – по одному.

СК Днепр-1: нет.



В Премьер-лиге

Шахтер: Жуниор Мораес, Тайсон – по одному.

СК Днепр-1: нет.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – СК Днепр-1

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Майкон – Тете, Марлос, Коноплянка – Мораес

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Лопирьонок, Шаповал – Ди Франко, Кравченко – Чичиков, Вакулко, Назаренко – Супряга

"Изюминки"

– Шахтер в роли хозяев поля не знает поражений в УПЛ с 21 апреля 2018 года уже 29 матчей подряд: +24=5.

– "Горняки" на своем поле не пропускают голов в УПЛ в течение 245-ти минут.

– Шахтер при Луише Каштру проведёт 30-й матч во всех турнирах, в котором может одержать 20-ю победу.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Вряд ли Луиш Каштру выпустит столь же слабый состав, как и с Ворсклой, но некоторые эксперименты он себе может позволить. В частности, актуальными является вопросы по голкиперу, фулбэкам, Марлосу и Тайсону – очевидно, кто-то из лидеров останется на банке или станет фигурантом замены после перерыва. В любом случае, СК Днепр-1 придётся иметь дело с сильной версией Шахтера, которая априори является фаворитом матча УПЛ.

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Смогут ли подопечные Дмитрия Михайленко зацепиться за очки? Если будут агрессивно прессинговать, как Ворскла и Десна в первых турах, то успех будет возможным, однако в начале года днепровцы выглядели даже менее быстро и мобильно. Победа над Динамо была несколько аномальной и больше стала следствием цирка в организации игры киевлян, а вот Шахтер подобным не отличается. Именно поэтому команда Луиша Каштру – фаворит, и именно поэтому она должна переиграть "желто-чёрных".

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