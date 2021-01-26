Донецкий Шахтер проводит заключительный контрольный поединок на первом сборе в Турции. Соперник – Силекс из Северной Македонии. Составы и ссылка на онлайн-видеотрансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Силекс стартовал в 10:00 по киевскому времени. Это последняя контрольная игра для команды Луиша Каштру на первом турецком сборе. В матчах с Лехом и Лудогорцем были зафиксированы ничьи 1:1 и 2:2 соответственно, а поединок против Марибора был отменен из-за выявленных случаев COVID-19 в лагере словенцев.

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Силекс основан в 1965 году. В текущем чемпионате Северной Македонии занимает 8 место, а в своей истории трижды становился чемпионом страны и дважды завоевал национальный Кубок.

Прямую трансляцию матча Шахтер – Силекс можно посмотреть на Shakhtar.TV. К слову, это первая встреча между этими командами – ранее оба коллектива еще не встречались. Этим поединком "горняки" завершат первый сбор и сегодня, 26 января, вернутся в Украину.

Стартовый состав Шахтера: Пятов – Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко – Майкон – Мудрик, Маркос Антонио, Марлос, Соломон – Мораес.

Запасные: Шевченко, Гриценко, Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Сиприано, Степаненко, Судаков, Патрик, Тете, Фернандо, Дентиньо.