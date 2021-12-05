УЕФА назначил судей на поединок 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между украинской и молдавской командами.

Главным арбитром поединка между Шахтером и Шерифом станет литовец Донатас Румшас, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать 33-летнему рефери будут соотечественники – Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый рефери – Робертас Валиконис. За VAR будет отвечать испанец Рикардо де Бургос.

К слову, Румшас хорошо знаком украинским болельщикам. 1 сентября 2021 года он зафиксировал боевую ничью (2:2) в матче за выход на ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной (украинцы пропустили решающий гол на шестой добавленной минуте).

Напомним, поединок с Шерифом состоится во вторник, 7 декабря, на Олимпийском НСК. Начало встречи в 22:00.

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