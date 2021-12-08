"Во втором тайме мы были не уверенными, а самоуверенными. Мы играли слишком индивидуально, и потеряли много мячей из-за того, что защитная линия взяла на себя все давление. Думаю, нам нужно было играть коллективнее, пасовать партнерам, которые находятся в более выгодных позициях, вместо того, чтобы пытаться обыграть соперника индивидуально.

Шахтер – Шериф – 1:1 – видео голов и обзор матча

Нам нужно закрыть эту игру в первом тайме. В таких встречах всегда решающим второй гол. Это единственное, что мы не смогли сделать – забить второй гол. В результате мы упустили так много моментов, в то время как Шериф забил, используя свой единственный хороший шанс", – цитирует Кривцова официальный сайт УЕФА.

К слову, Шериф Вернидуба не позволил Шахтеру добиться первой победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22 (1:1), забив решающий гол на 90+3 минуте.

Шахтер на последних секундах упустил победу над Шерифом – "горняки" завершили выступления в ЛЧ, не выиграв ни разу