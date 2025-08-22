Спасательный гол Бондаря в видеообзоре матча Шахтер – Серветт – 1:1
Донецкий Шахтер расписал ничью с Серветтом (1:1) в рамках 4 раунда квалификации Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24"
завершено
Шахтер после поражения от Панатинаикоса вылетел из ЛЕ и оформил свой дебют в Лиге Конференций.
Шахтер едва не опозорился с Серветтом, спасши ничью в Лиге конференций – Бондарь закрыл рот ценным бразильцам
Швейцарцы шокировали "горняков" на старте матча благодаря голу Фомбы. Спастись от поражения дончане смогли лишь на 72-й минуте – Бондарь подарил Шахтеру ничью 1:1. Судьба противостояния определится в Швейцарии 28 августа.
