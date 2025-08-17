УЕФА обнародовал список судей, которые будут работать на матче между Шахтером и Серветтом.

Первый матч между Шахтером и швейцарским Серветтом в квалификации к Лиге конференций состоится в четверг, 21 августа. На своем официальном сайте УЕФА обнародовал имена арбитров, которые будут обслуживать эту встречу.

Главным арбитром будет 34-летний шотландец Ник Уолш. Ему будут помогать Дэниел Макфарлейн, Фрэнсис Коннор и Крис Грэм. Арбитрами VAR назначены Эндрю Даллас и Дональд Робертсон.

К слову, в 2021 году Ник Уолш обслуживал матч отбора Евро U-21 между Францией и Украиной. Эта игра завершилась разгромным поражением "сине-желтых" – 0:5.

