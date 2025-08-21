В четверг, 21 августа, Шахтер в рамках 4-го раунда квалификации третьего по силе еврокубка принимал швейцарский Серветт. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Серветт состоится сегодня, 21 августа. Стартовый свисток на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер – Серветт? Игру в прямом эфире будет транслировать телеканал УПЛ ТВ, который доступен у большинства операторов, а также Киевстар ТБ.

Интересно, что Шахтер и Серветт в своей истории встречались трижды. В далеком 1983 году в Кубке обладателей кубков дважды торжествовали "горняки" (1:0, 2:1), а в 2012 году разгромили соперника в товарищеском матче (4:0).

Стартовые составы:

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Винисиус, Педро Энрике, Матвиенко, Судаков, Педриньо, Марлон Гомес, Алисон Сантана, Невертон, Кауан Элиас

Запасные: Фесюн, Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Фарина, Грам, Бондаренко, Назарина, Глущенко, Кевин, Лукас Феррейра

Серветт: Малль, Барон, Мазику, Бронн, Срданович, Нжо, Конья, Стеванович, Антунеш, Фомба, Варела

Запасные: Фрик, Маньен, Ондуа, Джаллоу, Уаттара, Моранди, Гиимено, Мраз

