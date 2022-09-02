Каждый желающий уже может приобрести тикеты на поединок группового этапа ЛЧ против шотландцев.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о старте продажи билетов на матч против Селтика.

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Приобрести билеты можно на сайте tickets.shakhtar.com (появятся в личном кабинете за 3 дня до матча). К слову, все билеты – именные. На втором этапе продажи один болельщик сможет приобрести до 5 билетов Лиги чемпионов на один аккаунт.

Стоимость одного пропуска стартует от 195 польских злотых (около 1560 грн.). Билеты сегментированы в категориях Standard и VIP: Family Stand – 195 PLN, Standard 4 – 195 PLN, Standard 3 – 225 PLN, Standard 2 – 315 PLN, Standard 1 – 355 PLN, SILVER – 575 PLN, GOLD – 935 PLN, Sky Box – 1700 PLN.

Напомним, встреча между Шахтером и Селтиком в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпиона состоится 14 сентября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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