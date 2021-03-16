"Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть. Я думаю, что все представители Шахтера, начиная от персонала и заканчивая игроками, верят в команду до последнего. Мы будем сражаться до последней секунды. Сейчас надо восстановиться от встречи с Десной, проанализировать первый поединок в Риме и готовиться ко второму.

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Можно было ли завершить первый с другим итогом? Конечно. Первый гол мы пропустили после аута. Да, у нас были ошибки, итальянские команды умеют этим пользоваться. Они могут сидеть весь матч в обороне, а затем наказать за одну ошибку. Следует быть внимательными и стараться забивать свои моменты, которые были и в первой встрече.

Не знаю, как они будут действовать. Однако Рома также будет разъяренной. Команда проиграла в серии А со счетом 0:2 и со всей серьезностью подходить к матчу. А какая будет тактика, увидим в четверг.

Победа над Десной? Во-первых, нам следует догонять Динамо в турнирной таблице, во-вторых, хорошо, что мы забили много мячей, думаю, это даст импульс и психология станет на свое место. У нас были плохие результаты: не выигрывали, мало забивали, а победа должна хорошо повлиять на команду. В четверг должны выйти на матч на позитивной волне.

Конечно, футбол – это эмоции, трудно играть без своих болельщиков. Это может стать огромным плюсом для Шахтера, болельщики могут погнать нас вперед, думаю, если они будут – будет круто", – цитирует Трубина официальный сайт "горняков".

К слову, дончанам будет непросто отыграться, ведь первый матч завершился разгромом в исполнении Ромы 3:0. Поединок состоится на НСК Олимпийский.

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