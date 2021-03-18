Шахтер – Рома: Трубин передал наставления Каштру в перерыве матча
Вратарь Шахтера Анатолий Трубин подвел итоги выступлений "горняков" в нынешнем сезоне еврокубков.
"Мы хотели выиграть, старались изо всех сил. Мы бились до последней секунды. Думаю, во втором тайме быстрый гол повлиял очень сильно психологически. Трудно было. Но мы старались, до последней секунды верили и дрались.
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В перерыве тренер говорил, что нужно продолжать играть с такой же энергией, активностью. Только не хватало гола, нужно было забить. Считаю, первый гол надломил психологически.
Считаю, в ЛЧ мы неплохо выступили, вышли из тяжелой группы в ЛЕ. Но в ЛЕ мы должны были дальше проходить. Нам это было по силам, но мы проиграли Роме", – сказал Трубин в эфире ТК Футбол.
Рома одолела команду Каштру со счетом 5:1 по сумме двух матчей.
Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из Лиги Европы