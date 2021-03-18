"Мы хотели выиграть, старались изо всех сил. Мы бились до последней секунды. Думаю, во втором тайме быстрый гол повлиял очень сильно психологически. Трудно было. Но мы старались, до последней секунды верили и дрались.

Шахтер – Рома: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру – оценка евросезона, контракт с "горняками" и трансферы

В перерыве тренер говорил, что нужно продолжать играть с такой же энергией, активностью. Только не хватало гола, нужно было забить. Считаю, первый гол надломил психологически.

Считаю, в ЛЧ мы неплохо выступили, вышли из тяжелой группы в ЛЕ. Но в ЛЕ мы должны были дальше проходить. Нам это было по силам, но мы проиграли Роме", – сказал Трубин в эфире ТК Футбол.

Рома одолела команду Каштру со счетом 5:1 по сумме двух матчей.

Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из Лиги Европы