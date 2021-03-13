Шахтер – Рома: Мхитарян пропустит матч против "горняков" в Лиге Европы
Рома имеет серьезную кадровую потерю перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера.
Мхитарян получил повреждение икроножной мышцы на правой ноге, из-за чего не сможет сыграть против Шахтера, утверждает La Gazzetta dello Sport.
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Официально сроки восстановления станут известны после детального медобследования. Отмечается, что Мхитарян точно не сыграет против Пармы в Серии А и с "горняками" в Лиге Европы и может вернуться на поле 3 апреля во встрече с Сассуоло.
К слову, армянин провел 34 матча в составе Ромы в текущем сезоне, записав в свой актив 11 голов и столько же ассистов.
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