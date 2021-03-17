"Прежде всего хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч до 20% вместимости стадиона.

Шахтер – Рома: Кличко сомневается в целесообразности проведения матча со зрителями

Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков, мы снизили цифру до 20% – это около 14 тысяч максимум. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с Ромой, чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре.

Меры предосторожности для болельщиков? Согласно протоколу УЕФА "Возвращение к игре" и норм Министерства здравоохранения Украины болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг.

Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК Олимпийский будет безопаснее обычной поездки в метро или прогулки по парку", – рассказал Кириленко в комментарии официальному сайту Шахтера.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил обеспокоенность из-за проведения матча Шахтер – Рома в присутствии зрителей. Его заместитель даже озвучил намерение запретить болельщикам посетить поединок из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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