"После первой провальной игры пытались играть в свой футбол, забить первый быстрый мяч, чтобы потом было легче. Рома – опытная команда, играла по счету, не допускала ошибок. Уже после пропущенного гола поняли, что вряд ли сможем вернуться в Лигу Европы, а потому пытались играть в свой футбол.

Шахтер – Рома – видео голов

Пропущенный гол? Было сложно, это игровой момент, пошла обрезка, мы уже бросались спасать, но не удалось. Первый тайм? Мы больше контролировали мяч, больше навязывали свою игру, хотели забить, но они играли в 5 защитников, было сложно раскрыть оборонительные редуты, были моменты, было несколько контратак. Где-то не повезло, где-то не хватало мастерства, реализации. В конце пошли ва-банк, хотели спасти игру, выиграть ее, но... Пошли в атаку – попали в плен.

Неназначенный пенальти на Матвиенко? Он говорил, что ему положили руку на плечо. Есть такие моменты, когда повторы команд из Украины или стран бывшего СНГ просто не смотрят. Я хочу еще раз этот момент посмотреть: правильное было решение или нет.

Итоги евросезона? Смутные будут воспоминания. Выход из такой группы Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы – еще то достижение. Мы пытались выиграть, но Рома была сильнее", – резюмировал Кривцов в эфире телеканалов Футбол.

Заметим, первая встреча завершилась поражением "горняков" 3:0 на выезде в Италии, ответный матч тоже проигран – 1:2.

Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из Лиги Европы