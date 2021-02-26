Болельщики донецкого клуба получат шанс стать "12-м игроком" для своей команды.

Шахтер уже 27 февраля начнет продажу пропусков на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы, который запланирован на 18 марта, сообщает официальный сайт клуба.

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Билеты будут продавать поэтапно для каждой категории фанатов. Ценовая политика будет колебаться в диапазоне 100-700 грн, но также есть предложения с дополнительными преимуществами для более привередливых фанатов.

Поединок Шахтер – Рома будет проходить 18 марта на НСК Олимпийский, начало в 19:55.

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