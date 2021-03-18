Шахтер – Рома без зрителей: Палкин поставил властям Киева жесткие вопросы
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин возмущен решением Киевского городского совета не пустить болельщиков на матч Лиги Европы против Ромы.
"Как вы все знаете, техногенная комиссия Киева запретила проведение матча Шахтер – Рома со зрителями. Это решение вызвало волну возмущения болельщиков ФК Шахтер. Из-за этого, хотел бы задать несколько вопросов руководству города
- Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева?
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- Что мешало обнародовать его за 2-3 дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева.
- Почему, делая свои заявления, официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра количества болельщиков, которые присутствовали бы на матчи, не превышает 14 тысяч?
- Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.
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- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны полны болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?
ФК Шахтер и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, допустивших подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопрос так и останутся без ответов.
Со своей стороны хочу отметить, что болельщики клуба получат полный возврат средств, потраченных на покупку билетов. Продукты питания, которые были закуплены в организацию проведения матча, будут переданы в детские дома и больницы", – написал Палкин в своем Facebook.
Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится сегодня, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.
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