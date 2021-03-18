"Как вы все знаете, техногенная комиссия Киева запретила проведение матча Шахтер – Рома со зрителями. Это решение вызвало волну возмущения болельщиков ФК Шахтер. Из-за этого, хотел бы задать несколько вопросов руководству города

- Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева?

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- Что мешало обнародовать его за 2-3 дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева.

- Почему, делая свои заявления, официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра количества болельщиков, которые присутствовали бы на матчи, не превышает 14 тысяч?

- Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.

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- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны полны болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?

ФК Шахтер и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, допустивших подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопрос так и останутся без ответов.

Со своей стороны хочу отметить, что болельщики клуба получат полный возврат средств, потраченных на покупку билетов. Продукты питания, которые были закуплены в организацию проведения матча, будут переданы в детские дома и больницы", – написал Палкин в своем Facebook.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится сегодня, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

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