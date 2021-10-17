Тренерский штаб Реала во главе с Карло Анчелотти определился с обоймой футболистов, которые смогут принять участие в поединке 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22.

22 игрока "сливочных" отправятся в Киев на противостояние с Шахтером, сообщает пресс-служба Реала. В списке уже традиционно нашлось место украинцу Андрею Лунину.

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После паузы на матчи сборных под вопросом было участие Эдера Милитао, Эдуардо Камавинга, Дэвида Алабы, Дани Карвахаля и Эдена Азара. Первые трое уже восстановились от повреждений, а двое последних сыграть не смогут. Также стоит отметить возвращение в заявку Марсело, Ферлана Мэнди и Мариано Диаса.

Напомним, встреча между донецким Шахтером и мадридским Реалом состоится уже во вторник, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало поединка в 22:00.

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