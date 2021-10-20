Шахтер – Реал: УЕФА назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов
08:27 - Читати українською
Индивидуальная награда не досталась подопечным Роберто Де Дзерби.
завершено
Сергей Кривцов 38’
Жуниор Винисиус 51’
Жуниор Винисиус 56’
Родриго 65’
Карим Бензема 90+1’
38’ Сергей Кривцов
51’ Жуниор Винисиус
56’ Жуниор Винисиус
65’ Родриго
90+1’ Карим Бензема
Форвард Реала Карим Бензема стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Шахтера (5:0) по версии УЕФА, сообщает официальный Твиттер "сливочных".
Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча
33-летний француз отметился результативной передачей на Жуниора Винисиуса на 56-й минуте матча и стал автором гола уже в добавленное время.
Напомним, после трех туров группового этапа Лиги чемпионов "сливочные" набрали одинаковое количество очков с Шерифом (по шесть) и идут в турнирной таблице группы D вторыми. "Горняки" с 1 баллом – последние.
Реал уничтожил Шахтер в Киеве, забив пять голов – "горняки" остались на последнем месте в группе
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