Форвард Реала Карим Бензема стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Шахтера (5:0) по версии УЕФА, сообщает официальный Твиттер "сливочных".

Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

33-летний француз отметился результативной передачей на Жуниора Винисиуса на 56-й минуте матча и стал автором гола уже в добавленное время.

Напомним, после трех туров группового этапа Лиги чемпионов "сливочные" набрали одинаковое количество очков с Шерифом (по шесть) и идут в турнирной таблице группы D вторыми. "Горняки" с 1 баллом – последние.

Реал уничтожил Шахтер в Киеве, забив пять голов – "горняки" остались на последнем месте в группе