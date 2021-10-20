"Надо проанализировать матч и что мы делали не так. Я не могу объяснить, что произошло. Конечно, мы не хотели, чтобы так получилось. Хотели победить. Надо анализировать и идти вперед. Моя замена в перерыве? Это был важный матч, такое решение тренера. Он принял решение. Мы должны принимать их, чтобы побеждать.

Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

У Реала очень квалифицированные футболисты, это одна из лучших команд в мире. Надо проанализировать наши ошибки и сыграть с ними еще раз через две недели. В прошлом году мы выиграли, но на этот раз не получилось. Это плохой момент для нас. Но мы зафиксируем это и будем идти вперед. Очень тяжелые матчи у нас, через две недели будем готовы, чтобы изменить ситуацию", – заявил Соломон в комментарии MEGOGO.

Добавим, что после трех туров Шахтер занимает последнюю строчку группы D – "горняки" набрали одно очко, имея разницу голов 0:7.

Реал уничтожил Шахтер в Киеве, забив пять голов – "горняки" остались на последнем месте в группе