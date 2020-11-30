"Мы прекрасно понимаем, что завтрашний матч не связан с предыдущими матчами. Ни хорошими, ни плохими. Это будет специфическая, тяжелая игра, ведь она решающая для обеих команд. Важно правильно подойти к поединку с Реалом. Возможно, перед первым матчем некоторые наши игроки были недооценены соперником, они удивили Реал. Завтра им будет легче угадать наш стартовый состав, будет легче понять, как мы будем играть. Да, возвращаются некоторые основные футболисты Шахтера.

В первую очередь, нужно сильно играть в обороне и нивелировать сильные стороны атаки Реала. Нам очень важно показать себя так, как и в первом матче. Мы хотим завтра победить, даже такого сильного соперника. Шахтер стремится продолжить борьбу в Лиге чемпионов и все для этого сделает. Реал сейчас переживает то, что другие топ-команды. Никто не привык к такой нестабильности. Команды еженедельно теряют игроков, коронавирус всех поражает.

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В каком мире мы сейчас живем. То, что раньше было ненормальным, сейчас нормальное. Должны привыкать. Все европейские гранды проводят трудный период. Мы также чередуем хорошие и плохие матчи, сильные и провальные. Не было межсезонья, отпуска, полноценной подготовки. Я не чувствую сейчас себя тренером, мы сейчас менеджеры по решению насущных проблем. Тренер тренирует, а мы пытаемся тушить пожары. Отработали тактику, поиграли, возобновились. И так далее. Мы не можем нормально работать. Далекие от футбола люди могут этого не понимать, но нам сейчас очень сложно. Всем.

Я чувствую поддержку руководства Шахтера и болельщиков. Мы семья. Когда у кого-то в семье есть проблемы, то все остальные члены должны это понимать и помогать. Тяжелый график, не было подготовки, не было отпуска, не было предсезонки. Это жестоко. Даже лошади перед забегом должны отдыхать, а футболисты работают без передышки. Шахтер теряет 11 игроков из-за коронавируса. Все читают, но не все хотят это понимать.

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Стоит напомнить, что мы дошли до полуфинала Лиги Европы и выиграли с отрывом чемпионат. Игры беспрестанно, календарь сумасшедший. Мы ничего не изменили по сравнению с предыдущим сезоном. Те же игроки, тот же тренер, то же руководство. Но контекст изменился. Шахтер не так хорошо выступает, как в прошлом году. Конечно, болельщикам не очень приятно, что сейчас такие результаты, не очень хорошие. Мы стараемся, игроки и тренеры стараются. Будет очень сложный сезон. Все не изменится в один момент.

Нам сложно. Все должны это понимать. Вы видите, как гранды выступают в топ-чемпионатах? Посмотрите! Оценивать работу Шахтера будем в конце сезона. Только в конце. Трубин вернулся из сборной, поэтому не мог играть. Как только он был готов, мы поставили его на матч чемпионата против СК Днепр-1. Завтра, возможно, будет играть Трубин", – рассказал Каштру на пресс-конференции.

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