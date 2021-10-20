"Это не самое плохое поражение в моей карьере. Тренер до стартового свистка определяет схему и стиль игры, а в самом матче может случиться разное. Шахтер пытался показать свой футбол. И в первом тайме получалось. Но мы пропустили первыми.

Я считаю, что Бензема был в офсайде, это ошибочное правило. То же мы видели в игре Испании и Франции с Мбаппе. Кривцов не тянулся бы к мячу, если бы там не было Бензема. А потом пришел второй гол от Винисиуса – и стало уже очень трудно. Реал играл хорошо, как настоящий Реал. Когда так происходит, противостоять ему очень трудно.

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Степаненко не вышел в стартовом составе, потому что мы решили, что будет играть Патрик и Майкон. При построении атак Майкон оттягивался глубже, а Алан играл выше. Нужны были эти футболисты, мы так решили. Если бы Матвиенко был готов – он бы играл. Точка. Это ключевой футболист. Команда с ним и без него – это разные вещи.

Мы хорошо играли в первом тайме. В перерыве я сказал игрокам продолжать, не опускать руки. В полузащите мы очень часто теряли мяч, это открывало Реалу хорошие возможности для быстрых атак. Я заметил, что некоторые футболисты опустили руки. Хотелось этого избежать. Команда в процессе становления, такие поражения не помогают.

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Я всегда нервничаю во время матчей. Когда не буду нервничать – нужно завязывать с футболом. Нервничал из-за простых ошибок, которые нехарактерны для команды. Патрик, Майкон и Педриньо теряли мяч в простых ситуациях. Это заставляло нервничать.

Многие наши футболисты сегодня сыграли хорошо. Журналисты оценивают результат, а я оцениваю игру. Поэтому я не могу игнорировать то, что было в первом тайме. Могу сказать, что в последнем моем сезоне во главе Шахтера команда будет играть в Лиге чемпионов иначе. Лучше и с лидерским менталитетом", – резюмировал Де Дзерби на пресс-конференции.

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