Нападающий Реала Карим Бензема до сих пор не может решить свои проблемы с законом.

Уже несколько лет продолжается рассмотрение дела с якобы шантажом Каримом Бензема своего бывшего партнера по сборной Матье Вальбуэна. Форвард Реала настаивает, что просто дал совет другу, а пострадавший считает его соучастником.

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Заседание Версальского суда запланировано на среду, 20 октября, сообщает RMC Sport. Адвокаты Бензема не подтвердили, будет ли присутствовать на нем Бензема. Заметим, что за день до этого француз будет в Киеве, где Реалу предстоит провести матч группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

К слову, одним из наказаний для Бензема за участие в этом скандале стал бойкот главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который только перед Евро-2020 вернул форварда в национальную команду.

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