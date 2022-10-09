УЕФА объявил состав судейской бригады на поединок самого престижного евротурнира между украинской и испанской командами.

Главным арбитром матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F между Шахтером и Реалом станет 41-летний израильский рефери Орель Гринфельд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертым арбитром будет Эйтан Шмулевич. За VAR будет отвечать Марко Ди Белло из Италии.

К слову, Гринфельд не раз пересекался с украинцами. Так, в сезоне 2020/21 в квалификации Лиги чемпионов он зафиксировал победу Динамо над нидерландским АЗ (2:0). Эта победа стала единственной в официальных матчах при судействе израильтянина.

В квалификации Лиги Европы 2016/17 Ворскла под его наблюдением проиграла загребскому клубу Локомотива (2:3), а Заря в том же сезоне и в этом же турнире потерпела поражение от Манчестер Юнайтед на групповом этапе. "Пострадала" от судейства Гринфельда и сборная Украины, которая в группе Лиги наций в октябре 2020-го уступила Германии (1:2).

Напомним, поединок между Шахтером и Реалом состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Начало встречи в 22:00.

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