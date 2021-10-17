УЕФА назначил судей на матчи третьего тура группового раунда самого престижного еврокубка.

Главным арбитром поединка между Шахтером и Реалом будет серб Срджан Йованович, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертым рефери будет Новак Симович, а за VAR будет отвечать Кристиан Дингерт из Германии.

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Интересно, что Йованович уже работал на матче между Реалом и Шахтером – в прошлом сезоне в Мадриде серб зафиксировал сенсационную победу украинского коллектива (3:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, новая встречи между украинской и испанской командой состоится во вторник, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало поединка в 22:00.

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