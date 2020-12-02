Большинство игроков Реала продолжают поддерживать Зинедина Зидана, но несколько ключевых исполнителей "сливочных" считают, что смена главного тренера пошла бы на пользу команде, сообщает COPE.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов и обзор матча

Испанская радиостанция не называет имена бунтарей. По информации издания AS, французский специалист останется на своем посту, несмотря на последние провальные результаты мадридцев.

После 10-ти туров Ла Лиги Реал расположился на 4-й строчке, в Лиге чемпионов подопечные Зидана находятся на третьем месте, пропустив вперед Шахтер и Боруссию М.

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