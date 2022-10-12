Королевский клуб на характере сумел вырвать ничью у Шахтера, хотя и ребята Игора Йовичевича откровенно ошеломили своей игрой после мадридского поражения. Второй тайм ответного матча в Варшаве стал практически эталонным для "горняков", если не учитывать кровавый рейд Рюдигера в штрафную площадь на последних секундах (1:1). Михаил Юхименко и Юрий Гаврищак оценили шансы дончан на евровесну. Смотрите видео на YouTube-канале "Футбол 24".