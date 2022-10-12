Шахтер – Реал: "НеМудрик", кровь Рюдигера, лучший матч в карьере непризнанного героя
19:19 - Читати українською
Шахтер упустил победу над Реалом (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
завершено
Антонио Рюдигер 90+5’
90+5’ Антонио Рюдигер
Королевский клуб на характере сумел вырвать ничью у Шахтера, хотя и ребята Игора Йовичевича откровенно ошеломили своей игрой после мадридского поражения. Второй тайм ответного матча в Варшаве стал практически эталонным для "горняков", если не учитывать кровавый рейд Рюдигера в штрафную площадь на последних секундах (1:1). Михаил Юхименко и Юрий Гаврищак оценили шансы дончан на евровесну. Смотрите видео на YouTube-канале "Футбол 24".
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