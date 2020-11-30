Донецкий Шахтер проводит подготовку к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

Не могли присутствовать на тренировке Шахтера Кривцов, Хочолава, Корниенко, Вьюнник, Исмаили, Коноплянка и Малышев. У всех травмы, сообщает официальный сайт "горняков".

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Напомним, что именно в матче против Реала донецкий клуб одержал свою единственную победу в рамках Лиги чемпионов, обыграв мадридцев 3:2.

Добавим, что поединок Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится уже завтра, 1 декабря, начало в 19:55.

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