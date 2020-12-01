"Сказать, что Шахтеру в матче с Реалом будет сложно – это ничего не сказать. Надо быть реалистами. Повторения матча в Мадриде однозначно не будет. Реал сам понимает, с кем он играет и от мадридской команды недооценки точно не будет. Для Шахтера ничья будет неплохим результатом, но, к сожалению, мне кажется, "горнякам" будет тяжело. Думаю, с минимальным перевесом выигрывает Реал. Почему-то мне так кажется.

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Мадридцы захотят взять реванш? Однозначно! Недооценки точно не будет. Думали, что, если за "горняков" сыграет молодежь, то легко их обыграют. Сейчас в Киеве такого точно не будет. Думаю, в этом поединке Реал покажет, кто он такой на самом деле. "Горнякам", в первую очередь, надо сыграть дисциплинированно и с максимальной самоотдачей. Игроки Шахтера прекрасно понимают против кого они играют", – цитирует Артема Федецкого Meta-ratings.

Заметим, Шахтер будет принимать Реал в рамках 5-го тура Лиги чемпионов уже сегодня, 1 декабря. Начало матча в 19:55.

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