Во время исполнения гимна ЛЧ на стадионе варшавской Легии фанаты образовали мозаику в цветах Украины и Польши. На поединке присутствует немало польских болельщиков – в частности, поклонники Легии даже могли приобрести билеты на матчи ЛЧ со скидкой.

Шахтер – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Украинские и польские флаги на трибунах символизировали поддержку Президента Владимира Зеленского и всего украинского народа, уже почти 8 месяцев мужественно противостоящего российским захватчикам.

Напомним, Шахтер и Динамо проводят все свои еврокубковые матчи в Польше. "Горняки" выбрали Варшаву, а киевляне играют в Кракове.