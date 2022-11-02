Команды играли между собой всего раз – в первом туре нынешнего розыгрыша Юношеской лиги УЕФА Шахтер без особых проблем победил со счетом 2:0.

Шахтер – РБ Лейпциг: анонс матча Лиги чемпионов

Нынешняя встреча не имеет никакого турнирного значения. "Горняки" еще в прошлом туре гарантировали себе выход в 1/16 финала соревнований, а немцы остались без евровесны. Так что тренеры немного осуществили ротацию.

В прямом эфире противостояния покажет MEGOGO , являющийся официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Футбол 24 традиционно проведет текстовую онлайн-трансляцию .

Стартовые составы команд:

Шахтер U-19: Барченко – Булеза, Фарина, Роспутько, Чуйко – Янович – Пушкарев, Сметана, Цуканов, Бако – Погорелый (К);

Запасные: Набит, Башмарин, Бац, Савченко, Огарков, Бундаш, Сигеев, Ломага, Ющенко.

РБ Лейпциг U-19: Шлик – Ба, Атом, Колер , Заруба – Ширак, Вебер, Ленц, Фрайшляд – Коль, Винтер;