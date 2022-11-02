Шахтер – РБ Лейпциг: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Команда дончан U-19 встречается с немецкими сверстниками в шестом туре Юношеской лиги УЕФА сезона 2022/23.
Команды играли между собой всего раз – в первом туре нынешнего розыгрыша Юношеской лиги УЕФА Шахтер без особых проблем победил со счетом 2:0.
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Нынешняя встреча не имеет никакого турнирного значения. "Горняки" еще в прошлом туре гарантировали себе выход в 1/16 финала соревнований, а немцы остались без евровесны. Так что тренеры немного осуществили ротацию.
В прямом эфире противостояния покажет MEGOGO, являющийся официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Футбол 24 традиционно проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Стартовые составы команд:
Шахтер U-19: Барченко – Булеза, Фарина, Роспутько, Чуйко – Янович – Пушкарев, Сметана, Цуканов, Бако – Погорелый (К);
Запасные: Набит, Башмарин, Бац, Савченко, Огарков, Бундаш, Сигеев, Ломага, Ющенко.
РБ Лейпциг U-19: Шлик – Ба, Атом, Колер, Заруба – Ширак, Вебер, Ленц, Фрайшляд – Коль, Винтер;
Запасные: Грабовскис, Ихенду, Кауфманн, Пестель, Прайль, Мейер, Мохаммад.