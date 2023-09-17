Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен выбрал игроков, которые отправятся в Гамбург на матч Лиги чемпионов против Порту.

В заявку на поединок против Порту попало 24 игрока, сообщает официальный Telegram-канал Шахтера.

Шахтер – Порту: матч Лиги чемпионов рассудит итальянец, который фиксировал разгром СК Днепр-1 в еврокубках

Голкиперы: Рудько, Пузанков, Ризнык, Твардовский.

Защитники: Лемкин, Гочолейшвили, Азаров, Конопля, Козик, Ракицкий, Удод.

Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Мироши, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

Добавим, что поединок Шахтер – Порту состоится 19 сентября, начало в 22:00. Также в группу H попали Барселона и Антверпен.

Шахтер в большинстве дожал Оболонь и укрепил лидерство в УПЛ – дебютант сборной принес тяжелую победу перед ЛЧ