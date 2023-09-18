Донецкий Шахтер уже находится в Гамбурге. Как команда добиралась в Германию на матч ЛЧ против Порту, рассказывает "Футбол 24".

Уже завтра, 19 сентября, донецкий Шахтер начнет свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником "горняков" в первом туре станет Порту, а матч состоится в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. На поединке ожидается 46 тысяч зрителей.

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Дончане запланировали провести в Гамбурге все свои домашние поединки группового этапа ЛЧ. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину наши команды в еврокубках вынуждены играть за границей. "Горняки" начали свое путешествие в Германию 17 сентября. Чтобы добраться до места назначения, Шахтеру понадобилось более 8 изнурительных часов. Сначала был маршрут из Украины в Польшу, а затем чартерный перелет Жешув – Гамбург. Футболисты, вероятно, уже привыкли к длительным путешествиям.

Во время ожидания на самолет украинцы сплотились в заведении аэропорта, а легионеры погрузились в гаджеты. Сложно было не заметить и сидящего наедине сосредоточенного Александра Зубкова.

Вместе с командой в Германию полетел и генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, всегда поддерживающий "горняков" на матчах. У компании с Дарио Срной, похоже, грустно не было. Защитник Николай Матвиенко остался вне заявки на матч из Порту.

Вечером 17 сентября футболисты, журналисты и клубные медиа уже наслаждались видами Гамбурга. Поскольку медиаактивности запланированы на вечер 18 числа, а сам поединок состоится 19-го, то у команды достаточно времени, чтобы восстановиться после дороги и подготовиться к игре.

Предматчевая пресс-конференция Патрика ван Леувена и одного из игроков Шахтера запланирована на 18:30 по Киеву, а ориентировочно в 19:00 состоится тренировка команды.

Коуч Порту Сержиу Консейсау со своим подопечным выйдут к СМИ в 20:45 по киевскому времени.

Соломия Романчук, специально для "Футбол 24"

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