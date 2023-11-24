"Надеюсь, мы переняли опыт от наших последних двух матчей. Один момент может изменить ход всего поединка, поэтому следует играть остро все время, чтобы не дать сопернику создать такой момент.

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Полесье не простой соперник, они не просто так находятся на втором месте, нет в современном футболе легких игр, особенно против команды набравшей столько очков, но мы готовы на все на 100%. Наш соперник часто предпочитает атаки от собственных ворот, играет через длинные передачи. Мы полностью готовы к игре", – цитирует Пушича клубная пресс-служба Шахтера.

Полесье занимает второе место турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 пунктов после 14 сыгранных матчей. Шахтер идет на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 очка.

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