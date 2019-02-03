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Шахтер – Партизан: где смотреть контрольный матч

13:47 459 Читати українською
Шахтер – Партизан: где смотреть контрольный матч
Шахтер – Партизан: где смотреть контрольный матч / Шахтер

Донецкая команда сыграет спарринг с сербским Партизаном в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 3 февраля, Шахтер проведет очередной контрольный матч на втором зимнем сборе в Турции. Соперником "горняков" станет серебряный призер чемпионата Сербии Партизан.

Шахтер обнародовал заявку на участие в 1/16 финала Лиги Европы – Соломон и Бондаренко в списке

Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Украинские болельщики смогут следить за матчем онлайн по ссылке.

Также поединок будет транслироваться в прямом эфире на канале Футбол 1.

Напомним, что на первом сборе Шахтер крупно проиграл хорватскому Хайдуку (1:4) и победил азербайджанский Карабах (3:1). А на втором – "горняки" выиграли у датского Хобро (2:1) и польского Леха (3:0).

Товарищеские матчи

Шахтер - Партизан: Воскресенье 03 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
0 : 2
Партизан
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