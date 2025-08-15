Как и первый поединок, ответный матч завершился без голов. Основное время запомнилось удалениями Очеретько и Турана. Пришлось играть дополнительные 30 минут, но и там команды не выявили сильнейшего – все решала серия пенальти.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти

В воротах "горняков" Ризнык действовал безупречно: один удар парировал, еще один соперник отправил над перекладиной. Обычно этого хватает для победы, но на этот раз не сложилось – Шахтер с отметки промахнулся трижды. Первым Назарина попал в стойку, а два следующих удара вытащил голкипер соперников. В итоге донетчане уступили в серии пенальти и вылетели из Лиги Европы, продолжив свой еврокубковый путь в Лиге конференций.

