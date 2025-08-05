УЕФА обнародовал список судей, которые будут работать на матче между Шахтером и Панатинаикосом.

Первая встреча Шахтера и Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы состоится в четверг, 7 августа. Как сообщает официальный сайт УЕФА, эту игру рассудит бригада арбитров из Бельгии.

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Эрик Ламберхтса назначен главным судьей. 40-летний рефери уже успел провести две игры в чемпионате Бельгии. Ассистировать ему будут земляки Йо де Вейрдт и Кевин Монтини, а за обязанности четвертого арбитра будет отвечать Натан Вербоомен. За VAR будет отвечать нидерландец Клей Руперти, а его помощником будет бельгиец Берт Пут.

Стоит отметить, что Ламбрехтс уже судил матчи с участием Шахтера. В сезоне 2023/24 он зафиксировал ничью "горняков" в матче 1/16 финала ЛЕ с Марселем (2:2).

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