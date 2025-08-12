УЕФА обнародовал список судей, которые будут работать на матче между Шахтером и Панатинаикосом.

УЕФА назначил на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между Шахтером и Панатинаикосом немецкую бригаду арбитров.

Шахтер пригласил особых гостей на ответный матч с Панатинаикосом – греки помешали им пробиться в ЛЧ

Главным рефери будет работать 41-летний Даниэль Зиберт, который в прошлом сезоне отсудил 44 поединка, в частности 17 матчей Бундеслиги и пять игр Лиги чемпионов. Украинским болельщикам он знаком по работе в выездном поединке Лиги наций против Бельгии (0:3). Интересно, что этот арбитр трижды обслуживал матчи с участием Панатинаикоса в чемпионате Греции, и ни разу будущий соперник Шахтера в Лиге Европы не проигрывал в этих поединках.

Ассистентами арбитра будут выступать Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, четвертый судья – Тимо Герах. За системой VAR будет следить Кристиан Дингерт, его помощник – Йоханн Пфайфер.

Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью (0:0). Ответный матч состоится 14 августа в Кракове. Начало игры – в 21:00.

