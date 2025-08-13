– Хочу поздравить всех присутствующих. У нас произошла тяжелая ситуация в семье Судакова, и прежде всего я хочу выразить свои соболезнования ему и его близким. Мы глубоко скорбим в связи со смертью его отца. Я всем сердцем разделяю эту боль. Мы вместе с Судаковым. Это очень эмоциональный день для нас. Мы узнали об этом во время поездки, и от имени всей семьи Шахтера и от себя лично хочу сказать: мы с вами, мы искренне сочувствуем и разделяем это горе.

Звезда Шахтера достиг договоренности с клубом АПЛ – "горняки" тормозят трансфер требованиями

Что касается самого матча, нас ждет сложная игра. Мы ожидаем, что она будет похожа на первый поединок. Мы уважаем Панатинаикос, его тренера и игроков. Мы будем готовы к их переходам из обороны в атаку. Конечно, это будет непросто, но мы не хотим давать им легких фолов и возможностей выполнять стандарты.

Мы к этому готовы. Понятно, что у них будут свои моменты – против Панатинаикоса никогда не бывает легко. Это всегда серьезное испытание. Но я верю, что мы готовы – и физически, и психологически. Да, у нас есть потери в составе, но это не оправдание. Завтра мы выйдем как единая команда – и именно так ответим на вызов этой игры.

– Есть ли все же какие-то позитивные новости по составу? Или, наоборот, ситуация ухудшилась?

– В завтрашнем матче нам не помогут Крыськив, Траоре, Эгиналдо, Кевин, Педриньо и Судаков. Если вы спросите, легко ли это, – нет, это совсем не просто. Но трудные времена рождают новых героев. И я верю, что завтра этим героем станет команда. Именно она. Тяжелые моменты также делают нас семьей. Завтра мы будем играть не только за себя, но и за тех, кто не сможет выйти на поле. Мы – одна команда, одна семья.

Конечно, непросто выходить на важнейший матч сезона без шести игроков стартового состава. Но я говорил это с первого дня: я доверяю каждому в своей команде. Уверен, эти 25–26 игроков способны пройти путь до конца в любом турнире. Единственная наша проблема в том, что нам приходится играть слишком много матчей, похожих на финалы. Если мы пройдем этот этап и попадем в групповой раунд, все станет спокойнее. Завтра – еще один финал. Но я искренне верю: у этой команды очень хорошее будущее.

– У вас все больше опыта преодоления границы и подготовки команды в условиях нехватки времени на полноценные тренировки. Поделитесь впечатлениями – насколько готова команда, по сравнению, скажем, с матчами против Бешикташа?

– Конечно, я не могу сказать, что это легко. Переезды – это сложно. Именно поэтому мы стараемся выезжать за два дня до почти каждого матча и не проводим тренировок в день дороги. Но мы стараемся компенсировать это благодаря видеоанализу. Мы больше работаем с теорией, чем с практикой – и у нас просто нет другого выхода. Мы не собираемся прятаться за оправданиями. Мы ищем светлую сторону, позитив, потому что имеем все необходимое, все условия, чтобы двигаться вперед.

Да, мы не тренируемся в привычном режиме, но именно в такие периоды увеличиваем долю анализа видео. Если сравнивать с периодом перед матчем с Бешикташем, сейчас я даже больше заряжен и вдохновлен. Вся команда это чувствует – мы стали другими, мы вышли на новый уровень и осознаем, на каком уровне находимся.

Потому что, если мы пройдем этот раунд, мы попадем в раунд плей-офф. Сейчас мы пытаемся исправить имидж и результаты прошлого сезона – и мы готовы это сделать уже завтра.

– Вы говорили, что анализируете соперников и просматриваете много видео. Предполагаю, что вы делали это и по Панатинаикосу – до матча и после него. Какими были ваши впечатления?

– Прежде всего, Панатинаикос – команда с огромным футбольным опытом. Это касается как качества их игроков, так и культуры самого клуба. В их составе много опытных футболистов. Они играют в особой манере, которую я очень уважаю – особенно в плане переходов и стандартов. И делают это действительно хорошо.

Мы должны быть к этому готовы. В своей карьере мне не раз приходилось встречаться с такими командами – я и проигрывал, и побеждал у них. Так что я хорошо понимаю, с чем мы столкнемся. Уверен, они будут действовать агрессивнее, потому что им тоже нужна победа. Но мы готовы ко всем их планам – и мы ни шагу не отступим.

– Завтра на стадионе будет много украинских болельщиков. Что бы вы им сказали накануне матча?

– Могу сказать это нашим болельщикам: независимо от счета, они увидят команду, которой смогут гордиться. Команду, которая никогда не сдается и будет отдавать все ради победы. Если они хотят увидеть хороший футбол, если хотят почувствовать радость – им стоит прийти. И это обращение не только к фанатам Шахтера и не только к украинцам. Это обращение ко всем, кто любит футбол. На самом деле – ко всем, кто живет в Кракове. Потому что футбол становится по-настоящему красивым только с болельщиками, – сказав Туран на пресс-конференции.

Напомним, первая игра между Шахтером и Панатинаикосом завершилась ничьей 0:0. Ответный матч состоится уже завтра, 14 августа. Начало – в 21:00.

Тренер из Спартака, беглец Шахтера и "Дерби вечных врагов" с командой Яремчука – что стоит знать о Панатинаикосе