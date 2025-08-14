Шахтер сыграет против Панатинаикоса ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Шахтер – Панатинаикос состоится сегодня, 14 августа. Стартовый свисток немца Даниэля Зиберта на стадионе в Кракове прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер – Панатинаикос: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы

Где смотреть Шахтер – Панатинаикос? В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на UPL.TV. За главными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, неделю назад в Греции Шахтер и Панатинаикос расписали нулевую ничью, поэтому именно ответный матч станет решающим. Победитель дуэли выйдет в последний раунд квалификации ЛЕ, где ждет турецкий Самсунспор. Неудачник опустится в Лигу конференций.

По разным причинам Шахтеру не поможет большая группа важных игроков – Крыськив, Траоре, Эгиналдо, Кевин, Педриньо и Судаков.

Стартовый состав Шахтера: Ризнык – Винисиус, Бондарь, Матвиенко (к), Педро Энрике – Очеретько, Бондаренко, Марлон Гомес – Алиссон, Элиас, Невертон.

Стартовый состав Панатинаикоса: Дронговски – Коцирас (к), Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос – Чиривелья, Черин, Максимович – Пеллистри, Свидерски, Тете.