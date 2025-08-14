Арди Турану пришлось решать кадровые проблемы

Ситуация с составом в Шахтере ухудшалась вот уже несколько недель. Перед стартом УПЛ травмировался Кевин, через несколько дней выпал Траоре, а Эгиналду получил повреждение уже через минуту после выхода на поле в Греции. Теперь к лазарету присоединился Педринью – Судаков же пропустил встречу из-за семейной трагедии. У команды критически просела глубина состава.

Но старт все равно выглядел сильно. По сравнению с основной на матч в Афинах произошла только одна перестановка – Бондаренко вышел вместо Судакова. Транслятор, как всегда, угадал только с позициями кипера, форварда и опорника.

Греки тоже провели одну кадровую перестановку. Джуричич из-за травмы уступил место Гнезда-Черину – тот занял позицию "десятки". Экс-"горняк" Тете, в свою очередь, сместился на правый фланг, а Пеллистри стал действовать слева.

В скучном первом тайме Шахтер был лучше и даже забил гол

До перерыва игра словно продолжила афинскую встречу. Точнее, ее второй тайм. Дончане выглядели активнее, греки практически не обостряли, но и Шахтер создал немного моментов. До 30-й минуты вспоминается разве что комбинация с проникающим пасом Педро Энрике на Бондаренко, однако удар Артема из пределов штрафной заблокировали в подкате.

Педро Энрике подобрал отскок и пробил с дистанции, но получилось неточно. Характерной особенностью Шахтера в этом матче стала асимметрия в атаке: Педро Энрике отдавал фланг Невертону и смещался в полуфланг, тогда как справа в центр заходил Алиссон – а ширину создавал Винисиус.

Было еще несколько интересных атак с заблокированными ударами или вообще без завершения, однако в целом голами не пахло. Тем более неожиданным стало взятие ворот "Пао" на 38-й минуте.

Невертон получил перевод, сместился с левого фланга в штрафную, сыграл в стеночку с Элиасом и качнул защитника – а затем попал в ближнюю девятку. К сожалению, лайнсмен заметил офсайд у вингера.

Общая статистика первого тайма оказалась красноречивой. 11:1 по ударам в пользу "горняков", но только 3:1 в створ. Тем не менее, подопечные Арды Турана владели инициативой и ничего не позволяли грекам – и это радовало.

Шахтер давил после перерыва, но без критических ситуаций для Панатинаикоса

Если почитать текстовые онлайны матча, то может сложиться впечатление, будто дончане порвали "Пао". На самом же деле все было иначе. Доминирование нашей команды действительно стало еще большим – и футболисты явно пытались доводить свои атаки до завершения. Вот только железных голевых эпизодов в штрафной эллинов почти не возникало.

До 88-й минуты создавались только потенциальные шансы. Так, на 59-й минуте вспоминается навес Винисиуса на Элиаса, который можно было замыкать метров с восьми. Нападающий чиркнул о мяч головой, не сумев пробить.

На 60-й минуте все писали о моменте Педро Энрике, но на самом деле это был всего лишь неудачный прострел (или хитрый удар в ближний). Дронговски справился, хотя отбил неуверенно.

Последующий угловой завершился розыгрышем с ударом Невертона. Вингер целил под ближнюю стойку, но Дронговски не спал.

Панатинаикос провел мгновенную контратаку с врыванием Пеллистри на правый край штрафной. Теперь уже Ризныку пришлось парировать выстрел в ближний. После этого последовал нервный угловой с двумя заблокированными ударами.

На 68-й минуте Очеретько вколотил метров с 25-ти в правый нижний. Мяч прошел рядом со стойкой.

Еще через четыре минуты Невертон получил диагональ, сместился под давлением к левому углу штрафной и нанес обводящий удар – над перекладиной. Словом, моменты возникали такие себе, хотя в целом Шахтер наиграл на гол.

Скандальная красная могла перевернуть игру

Вместо гола донетчане наиграли на контроверсионное удаление. Команду на 81-й минуте подвел Очеретько, который при желтой карточке бросился в жесткий подкат на чужой половине. Кажется, он сначала сыграл в мяч, а потом еще и подгибал ноги, однако вторую желтую могли дать и за агрессивное намерение. Так или иначе, хавбек рисковал.

Собственно, Олег и получил вторую желтую. Арда Туран так протестовал, что отправился вслед за подопечным. Это изрядно тревожило – впрочем, удаление мобилизовало не греков, а дончан.

На 89-й минуте Бонадеренко, Алиссон и Тобиас раскатали классную комбинацию, в завершении которой Невертон замыкал прострел на дальний. Вследствие рикошетов мяч подпрыгнул на голову вингеру, и тот пробил в ворота с метра. И попал в стойку!

Атака же вторым темпом завершилась классным смещением Элиаса мимо двух защитников со скидкой на линию штрафной. Оттуда пробил Алиссон. Бразилец целился под левую стойку, но попал только в камеру за воротами.

Панатинаикос ответил передачей свежего Йоаннидиса под удар Чиривельи метров с 20-ти, однако хавбек пробил бесхитростно – без проблем для Ризныка. В конце концов, свисток арбитра отправил команды в овертайм.

Овертаймы

Стоит отметить, что Шахтер все 95 минут основного времени сыграл без замен. Сказались кадровые проблемы, которые критично ударили по глубине состава. Первую перестановку Арда Туран провел аж через 6 минут после старта овертаймов, выпустив Назарину вместо Марлона Гомеса. Чуть позже Алиссона заменил Швед, и все.

Ко второму экстра-тайму самым интересным стал эпизод в мини-перерыве, когда Марлон Сантос (центрбек) собрал команду в энергетический круг и зарядил партнеров речью. Кстати, центрбек после возвращения в Шахтер еще ни разу не выходил на поле.

Второй экстра-тайм тоже был спокойным. Тройные тренировки летом помогли пережить эти тяжелые два часа. Только в конце встречи пошли нервы, но ничего критического не произошло.

Сердце екнуло только на 119-й минуте, когда Ризнык вышел аж в центр на фланг, чтобы перехватить мяч. К счастью, перехватил.

Еще через минуту произошла суматоха в штрафной площади со скидкой на Максимовича. Экс-хавбек Хетафе пробил с разворота, однако выстрел успел накрыть Матвиенко.

Шахтер тоже огрызался контратаками, причем довольно опасными. Не хватало только завершения. Один из контрвыпадов продолжился штрафным ударом с острого угла. Это были последние секунды, поэтому Швед решился на удар под перекладину – к сожалению, Дронговски не спал. В конце концов, арбитр отправил команды в серию пенальти.

С нашими воротами все было прекрасно. Греки забили только трижды – Ризнык потянул один удар, а другой прошел над перекладиной. Обычно такая реализация означает поражение, но донетчане с "отметки" умудрились промахнуться трижды Первый же выстрел от Назарины ушел в стойку, а Элиас и Педро Энрике пробили в голикпера.

Таким образом, дончане проиграли серию пенальти и вылетели в Лигу конференций. Далее – матч квалификации против швейцарского Серветта.

