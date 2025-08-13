Шахтер и Панатинаикос встретятся в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Где посмотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Панатинаикос состоится в четверг, 14 августа. Стартовый свисток на стадионе в польском Кракове должен прозвучать в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер – Панатинаикос? В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на UPL.TV. Список всех провайдеров канала можно найти по ссылке.

Напомним, неделю назад в Греции Шахтер и Панатинаикос расписали нулевую ничью, поэтому ответный матч станет решающим. Победитель дуэли выйдет в последний раунд квалификации ЛЕ, где ждет турецкий Самсунспор. Неудачник опустится в Лигу конференций.

